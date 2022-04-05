Украину и страны Евросоюза атакуют одни и те же хакеры

Украину и страны Евросоюза атакуют одни и те же хакеры

05.04.2022 11:49

Укринформ

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, установила, что хакеры, которые атакуют государственные органы в Украине, совершают атаки и на страны ЕС.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

«Хакеры, которые атакуют государственные органы в Украине, совершают атаки и на страны ЕС. Очередное подтверждение этому приводит правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи», — говорится в сообщении.

Так, в адрес одного из государственных органов Латвии направлялись электронные письма со ссылками на опасные RAR-архивы с именами Assistance.rar, Necessary_military_assistance.rar. Каждый из этих архивов содержал вредоносные файлы-ярлыки с названиями на английском языке для гуманитарной помощи нашей стране.

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Атаку связывают с группой UAC-0010 (Armageddon) – той самой, которая осуществляла распространение вредоносных электронных писем среди государственных органов Украины.

Как сообщал Укринформ, с начала полномасштабной агрессии со стороны россии были оперативно выявлены и нейтрализованы более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

По материалам: Укринформ