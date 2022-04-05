Технологии

Украину и страны Евросоюза атакуют одни и те же хакеры

Photo of Admin Admin Send an email 27 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Украину и страны Евросоюза атакуют одни и те же хакеры

Украину и страны Евросоюза атакуют одни и те же хакеры

05.04.2022 11:49

Укринформ

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, установила, что хакеры, которые атакуют государственные органы в Украине, совершают атаки и на страны ЕС.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

«Хакеры, которые атакуют государственные органы в Украине, совершают атаки и на страны ЕС. Очередное подтверждение этому приводит правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи», — говорится в сообщении.

Так, в адрес одного из государственных органов Латвии направлялись электронные письма со ссылками на опасные RAR-архивы с именами Assistance.rar, Necessary_military_assistance.rar. Каждый из этих архивов содержал вредоносные файлы-ярлыки с названиями на английском языке для гуманитарной помощи нашей стране.

Читайте также: За время войны количество хакерских атак в Украине выросло втрое

Атаку связывают с группой UAC-0010 (Armageddon) – той самой, которая осуществляла распространение вредоносных электронных писем среди государственных органов Украины.

Как сообщал Укринформ, с начала полномасштабной агрессии со стороны россии были оперативно выявлены и нейтрализованы более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 27 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

ФИФА разработало специальное правило для трансферов украинских игроков: что известно

12 минут ago

Канада ввела дополнительные санкции против 18 граждан России и Беларуси

57 минут ago

«Люди божеволіли і викидалися з вікон»: голова патрульної поліції Маріуполя розповів про катастрофу в місті

1 час ago

Что делать, если потеряли паспорт

1 час ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button