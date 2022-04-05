Технологии

IТ-армия за период войны атаковала свыше 600 российских ресурсов

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

IТ-армия за период войны атаковала свыше 600 российских ресурсов

IТ-армия за период войны атаковала свыше 600 российских ресурсов

05.04.2022 13:18

Укринформ

За весь период войны IТ-армии Украины удалось атаковать 660 российских ресурсов.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Телеграме.

«С начала российской агрессии в Украине Минцифра создала IТ-армию, которая объединила IТ-специалистов с Украины и мира, чтобы бороться с врагом на киберфронте»,- говорится в сообщении.

IТ-армия ежедневно атакует все сферы россии: ресурсы государственных учреждений, большие корпорации, операторов связи, банки, кредитные союзы, сервисы электронной цифровой подписи, ряд бытовых сервисов, которыми пользуется население.

За весь период полномасштабной войны IТ-армии удалось атаковать 660 российских ресурсов. Заблокировали большинство государственных сайтов, российских СМИ и онлайн-сервисов бизнеса, который поддерживает врага. А также по разным цифровым каналам для населения страны-агрессора распространяется жестокая правда о зверствах, которые совершают российские нелюди в Украине.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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