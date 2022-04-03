После начала вторжения в Украину роскомнадзор заблокировал более 1500 сайтов

После начала вторжения в Украину роскомнадзор заблокировал более 1500 сайтов

02.04.2022 00:37

Укринформ

С начала российского вторжения в Украину российское надзорное ведомство роскомнадзор заблокировало более полутора тысяч сайтов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на подсчеты проекта роскомсвобода.

Более тысячи ресурсов попали под блокировку в связи с тем, что на них была опубликована информация о военных действиях россии на территории Украины. Ранее роскомнадзор потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию". В большинстве случаев инициатором блокировки была генпрокуратура россии.

Значительное количество сайтов было заблокировано по решению ведомства, принятому 24 февраля – в день начала российского вторжения в Украину. Помимо СМИ и социальных сетей под блокировку попали онлайн-кинотеатры, а также сайты с пиратским контентом.

Среди прочих, с 24 февраля в россии были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее время", Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие.

Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы", томское агентство ТВ2, "Новая газеты" приняли решение прекратить работу из-за невозможности полноценно работать в условиях жесткого цензурирования.

Также роскомнадзор заблокировал социальные сети Facebook, Twitter и Instagram. Кроме того, суд признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил ее в России.

По материалам: Укринформ