США предупредили свои компании о рисках использования программ «Касперского»

США предупредили свои компании о рисках использования программ «Касперского»

01.04.2022 06:38

Укринформ

США еще в первые дни войны предупредили некоторые американские компании, что москва может использовать программное обеспечение российской компании "Касперский" для причинения им вреда.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на эксклюзивную информацию Reuters.

«Расчет рисков изменился из-за конфликта в Украине, — сказал американский чиновник о программном обеспечении Касперского. – Они выросли».

Штаб-квартира компании "Касперский", одного из популярнейших производителей антивирусного программного обеспечения, расположена в москве и была учреждена Евгением Касперским, которого американские чиновники называют бывшим сотрудником российской разведки.

Считается, что сотрудники компании в россии могут быть вынуждены оказывать помощь в настройке удаленного доступа к компьютерам своих клиентов.

Евгений Касперский, как отмечено на сайте его компании, окончил Институт криптографии, телекоммуникаций и вычислительной техники, которым ранее занимался КГБ СССР. Его компания, имеющая офис в США, на своем сайте указывает на партнерские отношения с Microsoft, Intel и IBM.

25 марта Федеральная комиссия связи США добавила Касперского в перечень поставщиков коммуникационного оборудования и услуг, представляющих угрозу национальной безопасности США.

По материалам: Укринформ