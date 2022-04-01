Федоров дополнил список компаний, ушедших с российского рынка

26.03.2022 21:49

Укринформ

В Министерстве цифровой трансформации назвали еще ряд компаний, которые покинули российский рынок или ввели санкции.

Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Телеграме.

«TikTok запретил пользователям из рф выкладывать ролики, даже используя VPN. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании», – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Федорова, оператор мобильной связи «Мегафон» больше не принадлежит к международной ассоциации операторов. GSMA официально заявила, что исключает российский "Мегафон". Компания была в Глобальной ассоциации операторов связи с 1995 года. GSMA также исключили оператора мобильной связи из «перечня роуминговых партнеров» (Roaming Partner Listing, RPL). Однако в «Мегафоне» заявляют, что это не означает отключение компании от международного роуминга.

DataArt прекратила деятельность в россии. Это компания, занимающаяся аутсорсингом программного обеспечения и специализирующаяся на интернет-приложениях.

Международный фотобанк, являющийся посредником между авторами изображений и их покупателями, остановил всю деятельность в россии и беларуси. Depositphotos и VistaCreate прекращают все продажи и предоставление услуг клиентам и партнерам из россии и беларуси.

Платежная система JCB решила прекратить работу в россии. JCB – крупнейшая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.

С каждым днем ​​рф теряет все больше международных компаний, подчеркнул Федоров и поблагодарил техкомпании, вышедшие из российского рынка, за «решительные действия».

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 22 марта уже около 240 международных компаний ушли с рынка рф.

По материалам: Укринформ