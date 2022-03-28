В Госспецсвязи рассказали, как спутники Starlink помогают ВСУ

28.03.2022 13:57

Укринформ

Враг пытается сделать все, чтобы повредить связь и информационные коммуникации, но наши телекоммуникации не так просто уничтожить.

Об этом во время пресс-брифинга в медиацентре «Украина» сообщил руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь, передает корреспондент Укринформа.

«Для оккупанта это первая цель – обеспечить отсутствие донесения информации, особенно на оккупированные территории, поэтому уничтожаются телевышки, происходят атаки на медиа и информационные ресурсы. У нас есть несколько городов, которые сейчас находятся без мобильной связи, в частности, со вчерашнего дня мы потеряли Бердянск и Мелитополь. При этом постоянно принимаем меры по восстановлению функционирования мобильных сетей и интернета. На сегодня имеем пять человек, которые восстанавливали связь и погибли во время исполнения своих обязанностей. Но благодаря нашей слаженной работе в этой сфере мы поддерживаем устойчивое функционирование связи», — сказал Щиголь.

Он подчеркнул, что в Украине сегодня одни из самых прогрессивных телекоммуникационных компаний, которые обеспечивают передовые мировые технологии. А оптоволоконная сеть связи в стране построена таким образом, что ее невозможно просто уничтожить одним или двумя ударами.

«Наши мобильные операторы вложили большие средства, чтобы зарезервировать связь и чтобы линии можно быстро восстанавливать. И на сегодня благодаря им и волонтерам, которые работают под пулями, связь в Украине поддерживается», — добавил руководитель Госспецсвязи.

Он отметил, что благодаря панелям спутникового интернета Starlink удалось обеспечить связью военные подразделения и критическую инфраструктуру страны.

«Все ведь понимаем, что у нас страна покрыта мобильными сетями на 90%, а когда подразделения разворачиваются где-то в поле, мы быстро не можем доставить к ним сигнал. Поэтому с использованием спутниковой связи выходим на более высокий уровень. Даже несмотря на атаки хакеров, она сейчас достаточно устойчивая и позволяет обеспечить гарантированную связь», — акцентировал Щиголь.

С 24 февраля в Украине продолжается борьба с российским агрессором.

По материалам: Укринформ