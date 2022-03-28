Anonymous сломали государственную телерадиокомпанию рф: обещают слить 870 гигабайтов данных
Anonymous сломали государственную телерадиокомпанию рф: обещают слить 870 гигабайтов данных
28.03.2022 04:55
Укринформ
Хакерская группа NB65, связанная с группой Anonymous, сломала Всероссийскую государственную телерадиокомпанию (ВГТРК) и готова обнародовать 870 ГБ похищенной информации.
Об этом сами хакеры написали на своей странице в Twitter, передает Укринформ.
Главным активом телерадиокомпании являются телеканалы «россия-1», «россия 24» и «ртр планета». Именно на них в большинстве своем ведут свои программы кремлевские пропагандисты.
JUST IN: Hacking group 'NB65' (@xxNB65), affiliated with #Anonymous has hacked and breached the VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company). Total data being prepared for release is 870GB. #DDoSecrets will release it in the near future. #OpRussia #FCKPTN pic.twitter.com/W2sTvoVQG9
— Anonymous TV (@YourAnonTV) March 27, 2022
Общий объем готовящихся к выпуску данных составляет 870 ГБ. Хакеры обещают обнародовать их в ближайшее время.
Напомним, ранее хакеры Anonymous взломали базу данных Центробанка России и выложили ее в сеть.
По материалам: Укринформ