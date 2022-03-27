Теперь еще удобнее сообщать: чат-бот єВорог обновили
Теперь еще удобнее сообщать: чат-бот єВорог обновили
27.03.2022 16:03
Укринформ
Министерство цифровой трансформации обновило чат-бот "єВорог".
Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Телеграме.
"Обновили чат-бот "єВорог". Теперь еще удобнее сообщать о геолокации вражеских солдат или техники. Вся информация передается в Вооруженные силы Украины. Уже более 200 тысяч пользователей "Дії" воспользовались чатом с момента его запуска. Продолжаем работать и улучшать наши сервисы", – говорится в сообщении.
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По словам Федорова, "в обновленном чате можно выбрать виды войск или техники оккупанта из предложенного списка или вписать самостоятельно и указать, сколько именно было оккупантов или техники, отправить заявку без фото или видео, время, когда вы видели врага, можно не заполнять вручную, а выбрать в боте предложенное.
В чат-бот можно перейти с главного экрана приложения "Дія" или по ссылке.
"Мы сделали авторизацию через "Дію" в боте, чтобы собирать более качественную информацию и чтобы диверсанты не могли распространять фейки", — отметил Федоров.
Как сообщал Укринформ, в Службе безопасности Украины призвали граждан информировать о позициях вражеской техники и ДРГ в официальный чат-бот @stop_russian_war_bot.
По материалам: Укринформ