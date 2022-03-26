YouTube заблокировал канал российских пранкеров, говоривших с британскими министрами

26.03.2022 16:32

Укринформ

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российских пранкеров Алексея Столярова ("Лексуса") и Владимира Кузнецова ("Вована"), которые говорили с британскими министрами, притворяясь премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Как передает Укринформ, об этом сообщает "Новая газета".

Администрация сервиса в сообщении фигурантам отметила, что их канал нарушил правила сообщества и поэтому заблокирован.

Ранее Министерство обороны Великобритании направило письмо видеохостингу YouTube с просьбой удалить видеоролик российских пранкеров, позвонивших министру обороны Бену Уоллесу и выложивших ролик в общий доступ.

Напомним, на прошлой неделе неизвестные позвонили по телефону трем британским министрам от имени Дениса Шмыгаля. Министр обороны Бен Уоллес первым сообщил об инциденте, отметив, что догадался об обмане и прекратил разговор после настораживающих вопросов. Уоллес сразу заявил, что считает ответственной рф. Впоследствии стало известно, что такие же звонки были сделаны министрам внутренних дел Прити Пател и культуры Надин Доррис.

В правительстве Британии начали расследование, чтобы определить, почему пранкеров не разоблачили еще на этапе договоренностей о звонках.

Как сообщалось, президент рф владимир путин 24 февраля объявил о полномасштабном вторжении в Украину. В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Страна дает отпор захватчикам.

После начала войны россия была подвергнута масштабным и всесторонним санкциям со стороны мирового сообщества.

По материалам: Укринформ