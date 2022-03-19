LG приостанавливает все поставки техники в россию
LG приостанавливает все поставки техники в россию
18.03.2022 22:24
Укринформ
Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics приостановил все поставки техники в россию
Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграмме.
"LG Electronics приостановил все поставки техники в рф", — отметил он.
Как сообщал Укринформ, с 24 февраля в Украине идет война с российскими захватчиками. Европейский Союз и ряд других стран, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, ввели против россии санкции из-за войны в Украине.
По состоянию на утро 14 марта 209 западных компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 — ограничили работу частично.
По материалам: Укринформ