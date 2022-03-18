В Британии отозвали лицензию на вещание пропагандистского Russia Today

18.03.2022 11:21

Укринформ

Британский регулятор Ofcom отозвал лицензию пропагандистского RT на вещание в Великобритании.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление регулятора.

«Сегодня Ofcom незамедлительно отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании. Мы сделали это из-за того, что не считаем, что лицензиат RT, ANO TV Novosti, может и должен иметь лицензию на вещание в Великобритании. Сегодняшнее решение принято на фоне 29 расследований Ofcom относительно надлежащей беспристрастности новостей и освещения текущих дел RT относительно вторжения россии в Украину», – сказано в заявлении.

Регулятор также отмечает, что новые законы в рф фактически криминализируют какую-либо независимую журналистику, которая отходит от новостного нарратива российского государства, в частности в связи со вторжением россии в Украину.

RT на данный момент не работает в Великобритании из-за санкций, введенных ЕС после начала боевых действий в Украине.

Как сообщал Укринформ, в начале марта Совет ЕС ввел санкции на вещание пропагандистских телеканалов Sputnik и RT/Russia Today на территории ЕС до прекращения агрессии рф против Украины.

24 февраля президент российской федерации путин объявил о начале масштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

По материалам: Укринформ