Qualcomm останавливает продажу своих продуктов российским компаниям – Федоров

16.03.2022 23:42

Укринформ

Американская компания Qualcomm остановила продажу своих продуктов российским компаниям

Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграмме.

"Компания Qualcomm остановила продажи своих продуктов российским компаниям, а также сделала пожертвования в поддержку украинцев", — написал чиновник.

Он поблагодарил руководство компании и попросил отправить спутниковые телефоны Qualcomm для украинских спасателей.

Qualcomm – американская компания, разрабатывающая и исследующая средства беспроводной связи.

Как сообщалось, Европейский Союз и ряд других стран, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, ввели против россии санкции из-за войны в Украине. Многие компании объявили о прекращении работы в россии и выходе из проектов с российскими партнерами.

По материалам: Укринформ