Qualcomm останавливает продажу своих продуктов российским компаниям – Федоров
Qualcomm останавливает продажу своих продуктов российским компаниям – Федоров
16.03.2022 23:42
Укринформ
Американская компания Qualcomm остановила продажу своих продуктов российским компаниям
Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграмме.
"Компания Qualcomm остановила продажи своих продуктов российским компаниям, а также сделала пожертвования в поддержку украинцев", — написал чиновник.
Он поблагодарил руководство компании и попросил отправить спутниковые телефоны Qualcomm для украинских спасателей.
Qualcomm – американская компания, разрабатывающая и исследующая средства беспроводной связи.
Как сообщалось, Европейский Союз и ряд других стран, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, ввели против россии санкции из-за войны в Украине. Многие компании объявили о прекращении работы в россии и выходе из проектов с российскими партнерами.
По материалам: Укринформ