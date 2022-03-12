Украинцев призывают загрузить на гаджеты карты, которым не требуется интернет

12.03.2022 13:22

Укринформ

В связи с постоянными перебоями мобильной связи и доступа к сети интернет в Сухопутных войсках рекомендуют украинцам воспользоваться офлайн-картами.

Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

«Уважаемые украинцы! Из-за постоянных перебоев сотовой связи и невозможности свободного доступа к сети интернет настоятельно рекомендуем вам скачать на ваши гаджеты офлайн-карты, не требующие доступа к геопозиции в режиме реального времени. Убедитесь, что на вашем гаджете достаточно свободного места для загрузки приложений и карт. Загрузите их заранее и убедитесь в их эффективной работе предварительно!», — сказано в сообщении.

Как отмечается, рекомендуется использовать:

Для iOS: Maps.me

Для Android: Offline Maps & Navigation или любые другие.

По материалам: Укринформ