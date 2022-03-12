В Одессе установили первые терминалы спутниковой связи Starlink

12.03.2022 15:57

Укринформ

В Одессе установили первые терминалы спутниковой связи Starlink, которые предоставил Украине Илон Маск, чтобы обеспечить доступ к спутниковому Интернету в случае возникновения проблем с доступом к традиционной Интернет-сети.

Как передает Укринформ, об этом сообщает депутат Одесского горсовета Петр Обухов в Фейсбуке.

"Теперь нам не страшно, что могут вырубить интернет в нашем штабе", — отметил Обухов.

Одна из первых партий оборудования от SpaceX для работы спутникового интернета Starlink была размещена в Одесском гуманитарном центре на Ришельевской улице. Новейшую аппаратуру будут использовать в случае потери доступа к сети Интернет.

Предоставляемое компанией Илона Маска оборудование качественно отличается от предыдущих моделей: система способна одновременно передавать данные через три канала на три различных устройства без перегрузки сети.

Как сообщал Укринформ, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.

28 февраля первая партия станций спутникового Интернета Starlink прибыла в Украину.

По материалам: Укринформ