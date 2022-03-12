Технологии
PayPal с 18 марта заблокирует электронные кошельки россиян
PayPal с 18 марта заблокирует электронные кошельки россиян
12.03.2022 20:29
Укринформ
Международная электронная платежная система PayPal с 18 марта заблокирует электронные кошельки россиян.
Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.
"PayPal заблокирует электронные кошельки россиян с 18 марта. Ждем компанию на украинском рынке", – отметил он.
Как сообщал Укринформ, PayPal прекратила предоставление своих услуг в России из-за ее агрессии против Украины.
Клиенты PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов международным благотворительным организациям, оказывающим гуманитарную помощь в Украине.
По материалам: Укринформ