Avast останавливает работу в россии и беларуси — Федоров

11.03.2022 11:06

Укринформ

Компания Avast полностью прекратила поставки всех продуктов в россию и беларусь.

Как передает Укринформ, об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме.

"Avast останавливает работу в россии. Компания полностью прекратила поставки всех продуктов в россию и беларусь, а также остановила все операции по маркетингу и продажам", — написал он.

Федоров отметил, что основной продукт компании Avast – это популярная антивирусная программа для компьютеров, планшетов и смартфонов.

Как сообщал Укринформ, Европейский Союз и ряд других стран, в том числе США, Канада, Австралия, ввели против россии санкции из-за войны в Украине. Многие компании объявили о прекращении работы в россии и выходе из проектов с российскими партнерами.

Как сообщалось, 24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, осуществляют массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ