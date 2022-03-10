Сервис Google Cloud прекратил регистрацию пользователей из россии

10.03.2022 21:52

Укринформ

Google Cloud прекратил регистрацию новых пользователей из российской федерации.

Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.

«Облачный сервис Google Cloud прекратил регистрацию новых пользователей из россии», — заявил Федоров.

Как сообщал Укринформ, из-за вторжения российских войск в Украину компания Western Union останавливает свою деятельность на территории россии и беларуси.

По материалам: Укринформ