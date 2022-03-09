Сети операторов и провайдеров работают стабильно, за исключением зон боевых действий — Госспецсвязи
Сети операторов и провайдеров работают стабильно, за исключением зон боевых действий — Госспецсвязи
09.03.2022 12:25
Укринформ
Сети операторов и провайдеров работают стабильно, за исключением уязвимых зон, где продолжаются боевые действия.
Как передает Укринформ, об этом Госспецсвязи сообщает в Телеграме.
В опасных зонах Госспецсвязи организовала доступ аварийно-ремонтных бригад операторов к критически важным объектам телекоммуникационной инфраструктуры с целью восстановления.
Также Госспецсвязи через мобильных операторов проводит регулярное информирование граждан Украины, вынужденно выехавших за границу в связи с вооруженным вторжением России в Украину, о работе дипломатических учреждений нашего государства.
С целью предоставления населению возможности узнавать новости и общаться со своими родными по решению Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций, операторы организовали доступ абонентов к интернету в бомбоубежищах.
В связи с проведением интенсивных боевых действий осуществлено резервирование и восстановление поврежденных каналов связи в Сумской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областях. В Харькове восстановлено цифровое телевизионное вещание.
В Сумской области возобновлена работа экстренных номеров, в частности, организована маршрутизация звонков на многоканальный фиксированный номер оперативно-диспетчерской службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
АО "Укртелеком" сняло ограничение скорости доступа к интернету во всех областях, за исключением Сумской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. В Черниговской области провайдером услуги временно не предоставляются из-за повреждений инфраструктуры во время боевых действий. В общей сложности 75% региональных узлов связи Укртелекома работают и предоставляют услуги пользователям.
Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями продолжают функционировать в режиме управления во время военного положения, которое осуществляет Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
Как сообщал Укринформ, Национальный банк урегулировал вопрос использования банками Украины облачных услуг в своей деятельности, что расширит возможности обеспечения стабильного функционирования банковской системы Украины в период действия военного положения.
По материалам: Укринформ