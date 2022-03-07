Компания, которая производит «байрактары», начинает космическую программу

07.03.2022 13:58

Укринформ

Компания Baykar Makina, производящая БПЛА Bayraktar, начинает космическую программу.

Об этом сообщил технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар, сообщает Укринформ со ссылкой на Haber7.

«Мы в ближайшее время запускаем инициативу, связанную с космосом. Будем делать важные для мира вещи», — сообщил Байрактар.

Технический директор Baykar Makina не сообщил, что планируется реализовать в рамках новой инициативы.

Турецкие СМИ информируют, что программа будет касаться полетов на Луну и будет продолжением уже начатой ​​работы. В частности, в апреле прошлого года было проведено испытание гибридного ракетного двигателя для ракеты SORS, который является одним из прототипов двигателя для отправки миссии на Луну, разработанного турецкой компанией Delta V, что занимается разработкой ракетных технологий, и включенного в Национальную космическую программу Турции. Программа предусматривает отправку космического аппарата на Луну и строительство космодрома.

Байрактар ​​ТВ2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета.

Вооруженные силы постоянно используют разведывательно-ударные беспилотные комплексы Bayraktar, не заходя на временно неподконтрольную территорию ОРДЛО. Это помогает получать полную информацию об группировках, составах, позициях, технике оккупантов.

По материалам: Укринформ