Технологии
IT-компания Andersen прекращает работу в РФ – Федоров
IT-компания Andersen прекращает работу в РФ – Федоров
07.03.2022 14:16
Укринформ
IT-компания Andersen приостанавливает работу в РФ.
Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.
IT-компания Andersen прекращает работу в РФ и разрывает партнерские отношения с российскими клиентами, отметил Федоров.
Как сообщал Укринформ, стриминговый сервис Netflix приостановил работу в России из-за агрессии в Украине.
По материалам: Укринформ