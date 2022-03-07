IT-компания Andersen прекращает работу в РФ – Федоров

07.03.2022 14:16

Укринформ

IT-компания Andersen приостанавливает работу в РФ.

Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.

IT-компания Andersen прекращает работу в РФ и разрывает партнерские отношения с российскими клиентами, отметил Федоров.

Как сообщал Укринформ, стриминговый сервис Netflix приостановил работу в России из-за агрессии в Украине.

По материалам: Укринформ