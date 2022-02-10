Enigma — крупнейший черный бриллиант продан с аукциона за 3,16 млн фунтов стерлингов

Enigma, крупнейший черный бриллиант возрастом в миллиард лет, был продан за 3,16 миллиона фунтов стерлингов на онлайн-аукционе Sotheby’s в Лондоне.

В среду был продан драгоценный камень весом 555,55 карата, что примерно равно весу банана, пишет Первая Лента.

Первоначально предполагалось, что бриллиант будет продан не менее чем за 4,4 миллиона фунтов стерлингов. Аукционный дом сообщил, что покупатель совершил покупку с использованием криптовалюты.

Дом Sotheby’s не раскрыл личность покупателя, но криптовалютный предприниматель Ричард Харт написал в Twitter, что стал владельцем Enigma. Как он добавил, он решил переименовать бриллиант с «Enigma» на «Diamond HEX.com», что должно относиться к блокчейн-платформе, основателем которой он является.

Камень называется карбонадо — одна из самых твердых известных форм природного алмаза, которая встречается крайне редко и пока обнаружена только в Бразилии и Центральноафриканской Республике. Алмазы этой группы содержат осборнит — минерал, встречающийся только в метеорах — поэтому была разработана теория, что они имеют внеземное происхождение. Sotheby’s описал камень как «одно из редчайших чудес космоса, которые когда-либо видело человечество».