Facebook отказывается от системы распознавания лиц: должен удалить данные миллиарда пользователей

Facebook объявляет об отказе от системы распознавания лиц, а также удаляет сканы лиц более миллиарда пользователей. Представленная десять лет назад, эта функция не только вызвала озабоченность по поводу конфиденциальности, но также побудила правительственные расследования и коллективные иски.

Джером Пезенти, вице-президент по искусственному интеллекту в Meta (новое название материнской компании Facebook), написал в блоге, что Facebook отказался от распознавания лиц из-за «многих опасений по поводу места этой технологии в обществе». Он добавил, что компания по-прежнему рассматривает программное обеспечение как мощный инструмент, но «любая новая технология имеет как потенциальные преимущества, так и проблемы», сообщает Первая Лента со ссылкой на New York Times.

Эта функция была представлена ​​в декабре 2010 года, чтобы сэкономить время пользователей Facebook. Программное обеспечение для распознавания лиц — если пользователи соглашались — автоматически идентифицировало людей в фотоальбомах пользователей и предлагало «пометить» их всех одним щелчком мыши, таким образом связывая учетные записи с изображениями. Facebook также создал одну из крупнейших баз данных цифровых фотографий в мире, отчасти благодаря этому программному обеспечению.

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