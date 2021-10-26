iOS 15.1: обновление добавляет важные функции в iPhone 13

Apple наконец-то выпустила обновление 15.1 своей последней версии iOS. Пользователи iPhone наконец-то смогут смотреть фильмы вместе с друзьями благодаря SharePlay. Также будет доступен ProRes, который повысит качество видеозаписи на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Последняя линейка iPhone была представлена ​​в прошлом месяце. Через несколько дней Apple выпустила обновление iOS. Новое программное обеспечение не было встречено фанатами с большим энтузиазмом. Через два дня после премьеры всего 8,5 процента пользователей iPhone решили скачать обновление. Этому способствовало несколько факторов, но множество ошибок отпугнуло болельщиков. Не появилась и самая ожидаемая функция SharePlay, пишет Первая Лента.

Более чем через месяц после выпуска последней версии программного обеспечения Apple было выпущено обновление iOS 15.1. Можно сказать, что оно вводит функции, которые должны быть из первой версии операционной системы.

Наконец, пользователи iPhone смогут смотреть фильмы и слушать музыку с друзьями благодаря SharePlay. Новая функция расширяет возможности FaceTime за счет возможности совместной работы над просмотром контента удаленно с друзьями. Благодаря этому совместное занятие станет еще проще.

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