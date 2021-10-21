Дональд Трамп объявил о запуске собственной социальной сети

Экс-президент США Дональд Трамп объявил в среду вечером, что портал будет называться TRUTH Social.

Он также намеревается запустить потоковую платформу. По его словам, сеть должна стать «соперником» либеральных медиа и технологических гигантов. Пробная версия должна быть запущена в следующем месяце, пишет Первая Лента.

Запуск портала в бета-версии для приглашенных гостей запланирован на ноябрь, а полная версия портала — в первом квартале 2022 года. Приложение уже можно предварительно заказать в Apple Store.

Как говорится в пресс-релизе, перед компанией Трампа стоит миссия «создать соперника либеральному медиа-консорциуму» и «бороться с большими технологиями». Помимо создания TRUTH, компания Трампа планирует запустить потоковый сервис TMTG +, чтобы предлагать не левые «развлечения, новости и подкасты».

Как говорится в объявлении, портал будет создан на основе слияния TMTG с Digital World Acquisition Group (DWAC). DWAC — это чековая компания, специально созданная для приобретения другой компании. Ее босс — Патрик Орландо, бизнесмен, специализирующийся на приобретениях. В правлении компании вошли представители инвестиционного фонда Garelick Capital, чилийской группы капиталов Bethia и еще одной «слепой компании» Yunhong International, зарегистрированной на Каймановых островах со штаб-квартирой в Ухане, Китай.

Ранее мы сообщали, что Трамп подал в суд на Facebook, Twitter и Google.