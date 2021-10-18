Facebook хочет создать «метавселенную»: для этого будет задействовано 10 000 новых сотрудников

Facebook начинает работу над виртуальной вселенной, цель которой — стать местом для работы, творчества и развлечений. Для этого владелец самой популярной в мире социальной сети наймет 10 000 новых сотрудников с территории Европейского Союза.

Facebook уже давно не просто владелец крупнейшей социальной сети в мире. Компания взяла на себя управление и разработала другие приложения, такие как WhatsApp и Instagram. Компания также стала важным игроком на рынке технологий. В августе Facebook подтвердил, что их следующим продуктом будут умные очки. Теперь на горизонте появилось видение их следующего изобретения, пишет Первая Лента со ссылкой на BBC.

Facebook хочет нанять 10 000 новых сотрудников из Европейского Союза, которые сосредоточатся на создании «метавселенной». Американская компания в первую очередь ищет специализированных инженеров, которые будут вести проект от начала до конца. Хотя «метавселенная». является важным начинанием для Facebook, компания считает, что на разработку проекта уйдет от 10 до 15 лет.

Предполагается, что «метавселенная» выходит за пределы реальности, которую мы знаем. Этот термин часто упоминается как следующий этап эволюции Интернета. «Метавселенная» перенесет пользователей в виртуальный мир с помощью очков виртуальной реальности или других подобных устройств, где они смогут работать, учиться, творить, играть, встречаться и общаться с друзьями.

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