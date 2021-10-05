Кукла Барби отправилась в «космический рейс»

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05.10.2021 05:43

Укринформ

Кукла Барби, прототипом которой стала итальянская астронавт Саманта Кристофоретти, отправилась вместе со специалистами Европейского космического агентства в тренировочный рейс.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

В рамках Всемирной недели космоса производитель игрушек Mattel Inc и Европейское космическое агентство объединились, чтобы создать уникальную куклу и "запустить ее в космос".

Отмечается, что эта акция должна вдохновить молодых женщин на карьеру в сферах космоса, математики, инженерии и IT-технологий. Часть прибыли от продажи куклы будет передана организации Women In Aerospace на стипендии девушкам, которые изучают науку о космосе. В рамках проекте на сайте ЕКА публикуются образовательные материалы из аэрокосмической отрасли, адаптированные для школьников.

Кукла стала игрушечной копией астронавта Саманты Кристофоретти, которая готовится в июле следующего года отправиться на Международную космическую станцию.

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"Возможно, эта история зажжет искру в сердце какой-нибудь девушки. Это было бы невероятно", — отметила астронавт. По ее словам, мини-Саманта уже имеет опыт пребывания в невесомости.

44-летняя Кристофоретти является обладательницей рекорда продолжительности полета среди женщин — 199 суток 16 часов 42 минуты, также ей принадлежит рекорд продолжительности полета среди всех астронавтов ЕКА.

Фото: esa.int

По материалам: Укринформ