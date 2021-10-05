Facebook назвал причину сбоя

05.10.2021 08:29

Укринформ

Компания Facebook выяснила, что сбой в работе соцсети произошел из-за неправильного изменения конфигурации на магистральных маршрутизаторах.

Об этом сообщается на сайте Facebook Engineering, передает Укринформ.

"Наши инженерные группы установили, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Это нарушение сетевого трафика обусловило каскадное воздействие на способы связи наших центров обработки данных, в результате чего наши услуги были приостановлены", — говорится в сообщении компании.

Там отметили, что основная причина этого отключения также повлияла на многие внутренние инструменты и системы, которые используются в повседневной работе, затрудняя попытки специалистов компании быстро диагностировать и решить проблему.

"Наши сервисы теперь вновь подключены к сети, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью вернуть их к нормальной работе. Сейчас мы хотим прояснить, что, по нашему мнению, основной причиной этого сбоя было неправильное внесение изменений в конфигурации", — говорится в сообщении Facebook.

В компании подчеркнули, что они не имеют доказательств того, что "пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого сбоя".

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"Мы приносим извинения всем пострадавшим и работаем над тем, чтобы лучше понять, что произошло, чтобы мы могли продолжать делать нашу инфраструктуру более устойчивой", — заявили в компании.

Как сообщал Укринформ, в понедельник, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Глава технической службы Facebook Майк Шрепфер заявил, что причиной сбоя стали проблемы с серверами компании.

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Сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, назвал сбой в работе Facebook самым масштабным из когда-либо зафиксированных. О проблемах сообщили более 10,6 млн раз по всему миру. Соцсети не работали свыше 6 часов.

По материалам: Укринформ