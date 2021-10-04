Возле ЮУАЭС планируют построить цифровую энергостанцию

04.10.2021 13:58

Укринформ

В Южноукраинске состоялась презентация совместного проекта "Цифровая энергетическая станция" (ЦЭС), партнерами в котором выступают компания Hotmine и Южно-Украинская атомная электростанция (ЮУАЭС).

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба ЮУАЭС.

"Стратегия реализации проекта предусматривает строительство пилотной цифровой энергетической станции (ЦЭС) мощностью 1 МВт с последующим ее наращиванием до 100 МВт. ЦЭС будет представлять собой несколько морских контейнеров, в которых разместят цифровые трансформаторы", — говорится в сообщении.

Проект требует земельного участка с подготовленной площадкой, энергетической мощности, трансформаторов, морских контейнеров, оборудования для трансформации энергии, программного обеспечения и доступа к интернету. Предполагается, что именно ЮУАЭС будет обеспечивать ЦЭС электроэнергией.

На атомной станции подчеркивают, что соседство с ЦЭС позволит реализовать избыточную электроэнергию, а для региона — это шанс создания новых рабочих мест, толчок к развитию экономики и цифровой инфраструктуры.

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Цифровая энергетическая станция — это объект, который дает возможность трансформировать электрическую энергию в цифровую, то есть преобразовать в криптовалюту.

Как сообщалось, в августе 2020 года в.и.о. президента ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин подписал меморандум с инвесторами о строительстве мощного дата-центра Запорожской АЭС.

По материалам: Укринформ