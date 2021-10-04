Сегодня начинается Всемирная неделя космоса

04.10.2021 10:03

Укринформ

Всемирная неделя космоса начинается сегодня, в День начала космической эры человечества.

Как сообщает Укринформ, это ежегодное событие, которое проводится в период с 4 по 10 октября в соответствии с резолюцией ГА ООН от 6 декабря 1999 года в ознаменование вклада космической науки и технологий в улучшение условий жизни человека на Земле.

Событие приурочено к успешному запуску первого в мире искусственного спутника Земли (руководителем проекта являлся украинец Сергей Королев), который был выведен на орбиту 4 октября 1957 года, а также ко вступлению в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

Читайте также: Научные эксперименты украинских школьников протестируют в космосе

Украина присоединилась к данному Договору 22 мая 1967 года.

По материалам: Укринформ