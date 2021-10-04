Google прекратила поддержку своего поисковика в Internet Explorer

Google прекратила поддержку своего поисковика в Internet Explorer

04.10.2021 18:10

Укринформ

Компания Google заявила, что официально прекратила поддержку своей поисковой системы в браузере Internet Explorer 11.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на 9to5Google.

Как отмечается, сервис не прекращает работать с браузером полностью, но пользователь поиска будет получать доступ только к базовым функциям.

По данным программиста Google Мелта Убла, в компании провели внутреннюю оценку и пришли к заключению, что старый браузер не стоит того, чтобы тратить на его поддержку ресурсы компании.

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Стоит отметить, что последнюю версию Internet Explorer выпустили в 2013 году с Windows 8.1.

Как сообщал Укринформ, американская корпорация Microsoft откажется от поддержки браузера Internet Explorer 11 на операционной системе Windows 10 уже 15 июля 2022 года. Компания далее будет поддерживать браузер Microsoft Edge минимум до 2029 года.

По материалам: Укринформ