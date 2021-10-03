Технологии

Астрономы обнаружили планету с тремя солнцами

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Астрономы обнаружили планету с тремя солнцами

Астрономы обнаружили планету с тремя солнцами

03.10.2021 06:58

Укринформ

Астрономы обнаружили в созвездии Ориона планету, которая вращается вокруг трех звезд.

Об этом сообщает Live science, передает Укринформ.

Ученые отмечают, что наблюдатель, который мог бы оказаться на этой планете, не увидел бы, как над ней сходят сразу три солнца. Звезды в двойной системе связаны так тесно, что «сливаются» в одну гигантскую звезду. Третье светило вращается вокруг них.

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Объект находится за 1300 световых лет от Земли.

Фото: ESO

По материалам: Укринформ

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