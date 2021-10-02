Планета Земля стала более тусклой, чем тридцать лет назад — ученые

Планета Земля стала более тусклой, чем тридцать лет назад — ученые

02.10.2021 05:38

Укринформ

Наша планета стала более тусклой, чем в 1990-х годах, заявили ученые.

Как передает Укринформ, об этом говорится в материале Forbes.

Отмечается, что океаны, которые нагреваются из-за глобального потепления, снижают отражательную способность планеты.

«Снижение отражательной способностью стало для нас большой неожиданностью, когда мы проанализировали данные за 3 года после 17 лет относительного плато», — заявил один из авторов исследования Филипп Гуд из Университета Нью Джерси.

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Ученые проанализировали данные, полученные со спутников, а также земное сияние. В результате они зафиксировали снижение альбедо на 0,5%.

Вероятной причиной того, что планета стала более тусклой, ученые считают уменьшение ярких облаков, отражающих свет, над теплой частью Тихого океана.

По материалам: Укринформ