В Сальвадоре запустили ферму по добыче биткоинив

В Сальвадоре запустили ферму по добыче биткоинив

Видео

01.10.2021 06:26

Укринформ

Сальвадор первым ввел в эксплуатацию майнинговую ферму у подножия вулкана.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Renewables Now.

First steps…

🌋#Bitcoin🇸🇻 pic.twitter.com/duhHvmEnym

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 28, 2021

Президент Сальвадора Наиб Букел опубликовал в Твиттере видео, на котором работники доставляют и устанавливают оборудование для добычи криптовалюты на геотермальной электростанции.

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В сентябре Сальвадор стал первой страной в мире, которая сделала биткоины законным платежным средством и представила цифровой кошелек, который граждане смогут использовать для осуществления транзакций.

Фото: Твиттер

По материалам: Укринформ