В Сальвадоре запустили ферму по добыче биткоинив
В Сальвадоре запустили ферму по добыче биткоинив
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01.10.2021 06:26
Укринформ
Сальвадор первым ввел в эксплуатацию майнинговую ферму у подножия вулкана.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Renewables Now.
First steps…
🌋#Bitcoin🇸🇻 pic.twitter.com/duhHvmEnym
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 28, 2021
Президент Сальвадора Наиб Букел опубликовал в Твиттере видео, на котором работники доставляют и устанавливают оборудование для добычи криптовалюты на геотермальной электростанции.
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В сентябре Сальвадор стал первой страной в мире, которая сделала биткоины законным платежным средством и представила цифровой кошелек, который граждане смогут использовать для осуществления транзакций.
Фото: Твиттер
По материалам: Укринформ