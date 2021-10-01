Телескоп NASA показал группу галактик в созвездии Журавль
Телескоп NASA показал группу галактик в созвездии Журавль
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30.09.2021 11:48
Укринформ
Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала группу галактик в созвездии Журавль.
Как передает Укринформ, об этом обсерватория сообщила в Твиттере.
«Сейчас «Чандра» смотрит на скопление галактик в созвездии Журавль. Рядом в небе — спиральная галактика NGC 7424», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом месте в 2001 году была открыта суперновая.
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Как сообщал Укринформ, ранее космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» опубликовала фотографию группы галактик в созвездии Змея.
Фото: ESO / VLT / NASA/CXC / NGST
По материалам: Укринформ