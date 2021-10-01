Телескоп NASA показал группу галактик в созвездии Журавль

Фото

30.09.2021 11:48

Укринформ

Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала группу галактик в созвездии Журавль.

Как передает Укринформ, об этом обсерватория сообщила в Твиттере.

«Сейчас «Чандра» смотрит на скопление галактик в созвездии Журавль. Рядом в небе — спиральная галактика NGC 7424», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом месте в 2001 году была открыта суперновая.

Читайте також: Телескоп Hubble показав неоднорідність міжзоряного середовища Галактики

Как сообщал Укринформ, ранее космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» опубликовала фотографию группы галактик в созвездии Змея.

Фото: ESO / VLT / NASA/CXC / NGST

По материалам: Укринформ