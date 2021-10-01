Две камеры и LCD-дисплей: Motorola представила новый планшет

Две камеры и LCD-дисплей: Motorola представила новый планшет

01.10.2021 07:01

Укринформ

Motorola, которая является суббрендом китайской компании Lenovo, представила новый планшет Moto Tab G20.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.

Устройство имеет 20,3-сантиметровый LCD-дисплей с разрешением HD+. В середине установлен процессор Helio P22T вместе с мощной батареей 5 100 мегаампер в час.

Рабочая память планшета, который работает на операционной системе Android 11, равна 3 Гб, а внутренняя память составляет 32 Гб.

На передней стороне Moto Tab G20 находится камера 2 Мп, а на обратной — 5 Мп.

Читайте также: Тройная камера и суперчеткий дисплей: Honor представила новый бюджетный смартфон

Отмечается, что один экземпляр, только в сером цвете, будет стоить 148 долларов США. Первые продажи начнутся уже 2 октября.

Как сообщал Укринформ, компания Huawei зарегистрировала во Всемирном ведомстве интеллектуальной собственности смартфон-планшет с гибким дисплеем.

Фото: GSM Arena

По материалам: Укринформ