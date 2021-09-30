В Японии впервые представили линию спецодежды для роботов
В Японии впервые представили линию спецодежды для роботов
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30.09.2021 19:40
Укринформ
Японская компания Rocket Road Co. представила защитные чехлы для роботизированной руки с целью сделать более ярким рабочую среду, где они трудоустроены.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Kyodo News.
Одежда для роботов будет доступна в более чем 40 различных цветах.
Более того, клиенты также смогут выбирать между пылезащитными, антибактериальными, водоотталкивающими или жаропрочными материалами для чехлов.
Фото: Kyodo
Отмечается, что компания Rocket Road посвятила деятельность созданию специализированной одежды для коммуникационных роботов с 2016 года, и сотрудничала в этом вопросе с более чем 20 производителями роботов, включая SoftBank Robotics Corp., Sony Corp. и Sharp Corp.
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Основатель и генеральный директор компании Юкинори Идзуми стремится продолжать расширять свой бизнес, а в будущем даже и за рубежом.
Как сообщал Укринформ, гонконгский стартап MangDang создал миниатюрного робота Mini Pupper.
По материалам: Укринформ