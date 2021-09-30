Netflix впервые купил разработчика игр

29.09.2021 17:20

Укринформ

Популярная стриминговая платформа Netflix заявила о приобретении первой игровой студии — компании Night School Studio.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте платформы.

«Мы находимся еще на начальном этапе создания игрового опыта для наших подписчиков во всем мире. Мы рады объявить, что к нам присоединяется Night School Studio», — заявили в Netflix.

Отмечается, что студию Night School Studio основали Шон Кранкел и Адам Гайнс еще в 2014 году. Она стала известной своей приключенческой игрой Oxenfree.

Детали соглашения не объявляются.

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По данным Engadget, таким образом Netflix впервые купила компанию-разработчика игр.

Как сообщал Укринформ, в мае этого года стриминговая платформа Netflix начала поиск специалистов в сфере гейминга, чтобы начать производство собственных видеоигр.

Фото: Night School Studio

По материалам: Укринформ