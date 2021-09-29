Mercedes-Benz представил новый Maybach

Фото

28.09.2021 19:56

Укринформ

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил новый автомобиль премиум-класса Mercedes-Maybach Edition 100.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CarBuzz.

Всего в мире будет изготовлена сотня экземпляров, а продажи начнутся уже в первой половине следующего года.

Внутри нового Maybach установлен двигатель V12 с мощностью 621 лошадиная сила. Также в автомобиле будут доступны высококачественная звуковая система Burmester 4D и сиденья с подогревом с функцией массажа.

Читайте также: Mercedes представил "углеродный" Maybach

Внешняя сторона автомобиля будет окрашена в два цвета — серебристый и голубой, в то время как внутренняя — в белый и серый.

Mercedes-Benz представил новый Maybach / Фото: Mercedes-Benz

Пока официальной информации о цене нет, однако эксперты предполагают, что стоимость одного экземпляра может составлять около 250 тысяч долларов США.

Отмечается, что Mercedes-Maybach Edition 100 был представлен по случаю 100-летия люксового бренда немецкого автопроизводителя в этом году.

Как сообщал Укринформ, японский автопроизводитель Nissan представил новый спорткар 2022 Nissan GT-R.

По материалам: Укринформ