Аmazon представил робота, присматривающего за животными и «патрулирующего» дом

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29.09.2021 11:35

Укринформ

Американская компания Аmazon представила «умного» работа Astro.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.

В компании заявили, что робота можно дистанционно контролировать и использовать, в частности, для того, чтобы присматривать за домашними животными. Он также может «патрулировать» дом и отправлять владельцам уведомления, если обнаружит что-то необычное.

Робот понимает и голосовые команды людей.

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Отмечается, что доставки Astro начнутся в конце этого года, но только в США. Стартовая цена для первой ограниченной партии экземпляров составит 999 долларов, однако позже она вырастет до 1 449 долларов.

Фото: Amazon

По материалам: Укринформ