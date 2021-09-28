Стамбульский Teknofest: Беспилотники, летающие авто и юные изобретатели

Фоторепортаж

28.09.2021 21:09

Укринформ

Организаторы поддерживают идею проведения этого фестиваля и в Украине, потому что ей есть что показать

Стамбульская осень в этом году богата на выставки. В конце августа с размахом здесь провели международную оборонную выставку IDEF 2021. Всю минувшую неделю в аэропорту Ататюрка проходила выставка аэрокосмической техники и технологий TEKNOFEST. В ноябре – состоится оборонная аэрокосмическая выставка SAHA Expo.

Усталость от пандемийного года поспособствовала популярности TEKNOFEST – фестиваль посетило около 800 тысяч гостей. Площадь 450 тысяч квадратных метров на территории аэропорта Ататюрка в Стамбуле дала возможность и продемонстрировать все запланированное, и соблюсти пандемийные ограничения.

В организации и мероприятиях приняли участие семь министерств, более десятка ведомств и директоратов, более двух десятков вузов. Свои стенды представили такие флагманы научной и технической мысли, как Baykar Makinа, Roketsan, Aselsan, Havelsan, TUSAŞ, Turkish Aerospace Industries, Türksat, STM и другие.

БЕСПИЛОТНИКИ НА ГРЕБНЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ

Едва ли не наибольшее внимание на выставке было уделено беспилотникам. Достижения Турции в разработке БПЛА – бесспорны. Своими беспилотниками в Украине известна прежде всего компания Baykar Маkіnа, которая производит Bayraktar TB2 и Akıncı. Ею руководят братья Байрактары — Сельчук и Халюк: первый — технический директор, второй — генеральный. Фестиваль аэрокосмической техники и технологий TEKNOFEST – это их идея, которая заключается в том, чтобы продемонстрировать и уже достигнутое, и заинтересовать и «зажечь сердца» будущих звезд инженерии и технологий, которые будут развивать начатое, трудясь на благо родины.

Один из конкурсов на выставке — разработка беспилотных летательных аппаратов. Участников в этой номинации — едва ли не больше всего. Как отмечают в Baykar Маkіnа, когда-то компания насчитывала шесть работников, сейчас их более 1,5 тысячи. Все началось со смелой идеи и желания воплотить ее в жизнь, а успех пришел в результате упорного труда, неминуемой борьбы с ошибками, поиска их решения и сотрудничества. Так были созданы БПЛА Bayraktar TB2 и Akıncı, которые ныне известны во всем мире.

В этом году Akıncı, который является примером успешного сотрудничества Украины и Турции в военно-технической отрасли (на нем стоят двигатели украинского производства), поразил демонстрационным полетом совместно с самолетом Hürkuş производства турецкой авиационной компании TUSAŞ. Организаторы таким образом стремились продемонстрировать, насколько беспилотные технологии пошли вперед.



Фото: haber.aero

Демонстрационные полеты также впервые продемонстрировали одномоторный турбореактивный самолет Hürkuş, БПЛА Aksungur и универсальный вертолет Gökbey производства компании Turkish Aerospace Industries.

Разработчики вертолета Gökbey, совершившего свой первый полет три года назад, создали его с перспективой на будущие потребности – вертолет можно адаптировать под требования как военных, так и гражданских нужд.

Авиация — самая зрелищная и самая громкая часть выставки. Авиационные шоу пилотов легендарных подразделений Türk Yıldızları и Solo Türk было видно далеко за пределами аэропорта Ататюрка, где они проходили.

ДЕТИ В НАУКЕ: НОВЫХ ЭЙНШТЕЙНОВ ИЩУТ В РАЙОННЫХ ШКОЛАХ

Материальный или образовательный уровень родителей не должен быть препятствием в реализации их талантливых детей. С таким подходом задумывали TEKNOFEST. Принять участие могут все, у кого есть креативные идеи и кто пытается их реализовывать. За кулисами – это годовая работа, которая состоит из подачи заявок, предварительного отбора проектов, непосредственного их представления, самих соревнований и оценок жюри, которые объявляют уже в ходе фестиваля.

Номинаций в этом году было более 30. Посоревноваться могли разработчики беспилотных летательных, подводных аппаратов и сельскохозяйственных беспилотных машин, летающих авто, двигателей, симуляторов, электромобилей, роботакси, ракет, технологий энергосбережения, коммуникаций, биоинноваций, искусственного интеллекта и др.

В павильонах, в отличие от взлетной полосы, над которой бушевали авиашоу, – спокойно и относительно тихо. Помещения похожи на огромные лаборатории, в которых мигают лампы, движутся невероятного дизайна механизмы, а за пультами управления сидят не седовласые в очках ученые, а дети и подростки.

На просьбу рассказать о своем проекте – ни один из участников не укладывался ни в несколько предложений, ни в несколько минут. Большинство работали над своими детищами от нескольких месяцев до года. При знакомстве говорят сперва название команды, а уж потом свои имена. Командный дух — еще одна идея TEKNOFEST. Со слов понимаешь: все эти юные изобретатели очень гордятся своими общими творениями и безоговорочно уверены, что уже сейчас их изобретения – это то, что будет служить человечеству в будущем.

Детей для участия в выставке сопровождали учителя. Преподаватель школы райцентра Нурдаги провинции Газиантеп рассказал, что созданная ими система улучшения уровня усвояемости знаний и организации образовательного процесса – не требует особых затрат, но демонстрирует свою эффективность, потому что создана не учителями, а детьми, которые полагаются прежде всего на свои потребности и понимание – как усовершенствовать обучение. "Чтобы принять участие в фестивале, эти дети впервые летели на самолете. Здесь они увидели вживую то, что раньше могли увидеть только по телевизору. Дух фестиваля – это то, что станет их мотивацией в будущем", — делится впечатлениями преподаватель Хюсеин Сихат.

Таких детей здесь сотни, заявки на участие в конкурсах в этом году подали около 200 тысяч. Принимали их и из-за рубежа. Как рассказал министр промышленности и технологий Мустафа Варанк (министерство вместе с T3 Vakfı выступило организатором фестиваля), поддержка проектов, прошедших этап предварительного отбора, составила $850 тысяч, призовой фонд для награждения лучших проектов, выбранных жюри, – $600 тысяч.

Украинцы в этом году принимали участие в международных гонках дронов. Три спортсмена — Стефан Дацик, Иван Олийнык и Юрий Лесик представляют украинскую ассоциацию дрон-гонок. Что дают такие соревнования? Во-первых, это возможность соревноваться с лучшими. Во-вторых, увидеть достижения и определить для себя новые цели. Тренировка является залогом успеха в этих соревнованиях. Наши спортсмены верят, что скоро и в Украине появятся стационарные треки для дрон-гонок.

TEKNOFEST-РАЗВЛЕЧЕНИЯ: ПЕРЕЖИТЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ И ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ В МАШИНЕ

Отдельная аттракция фестиваля — симуляторы. Компания Havelsan установила симулятор летной кабины, где каждый желающий мог сесть за штурвал и почувствовать себя в роли пилота. "Как ни управляли, все равно встретились с землей. Хорошо, что это не настоящий самолет", – смеется дедушка Али, который привел на выставку двух внуков.

Управление предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции представило симулятор землетрясения силой 7 баллов по шкале Рихтера. Перед тем, как начинает трусить, проводят краткий инструктаж действий во время настоящего землетрясения. Задание для всех, кто решился испытать на себе колебания, – слезть с дивана на пол, сесть на корточки и закрыть голову руками. Не всем это удается с первого раза.

Дорожная полиция приглашала на симулятор ДТП, когда автомобиль переворачивается на бок, а затем и вверх тормашками, находясь в таких положениях около минуты. Цель этой образовательной аттракции — дать почувствовать в приближенных к реальным условиях, какую роль играют ремни безопасности и насколько крепко держат водителя и пассажиров, защищая от повреждений.

Еще один представленный полицией и стамбульским муниципалитетом проект – павильон с интерактивными стендами, демонстрирующими пагубное влияние наркотиков на здоровье и жизнь. "Живые" фото и видео показывают наглядно изменения как извне, так и внутри организма, вызванные употреблением наркотических веществ.

Под белым куполом планетария говорили о космосе, покорении пространств Вселенной человеком, возможностях человеческого тела преодолевать земное притяжение и находиться вне гравитации, а также о том, как стать космонавтом. Самые смелые могли полетать в аэротрубе. Вообще, учитывая количество космических развлечений для детей, Турция связывает свое и их будущее по меньшей мере с покорением новых планет и галактик.

Некоторые компании, кроме ознакомления со стендами, приглашали молодежь на стажировку и участие в конкурсе на вакантные должности. Дефицита в заявках не было. Начать свой карьерный рост на фестивале предлагали главный директорат гражданской авиации, Baykar Маkіnа, Turkish Aerospace Industries и другие.

Чтобы максимум молодежи пришло на фестиваль, от ближайшей станции метро организовали бесплатный трансфер. Ближе к выходным дети в сопровождении учителей приходили целыми классами. Вход свободный для всех по предварительной регистрации на сайте. Единственное требование для посетителей – соблюдение эпидограничений. При входе всем, кто решил снять маску (а таких было немного), просили вернуть ее на место.

В выходные, чтобы попасть на выставку, приходилось ждать возле входа, очереди выстраивались и перед павильонами. Всего TEKNOFEST 2021 посетило около 800 тысяч человек. Могло быть и больше – пандемия помешала.

В следующем году TEKNOFEST 2022 проведут в конце сентября в Самсуне на Черноморском побережье Турции. Организаторы поддерживают также идею проведения этого фестиваля за границами Турции, в частности в Украине. Говорят, Украине есть что на TEKNOFEST показать – и на уровне уже реализованных проектов, и на уровне стартапов и разработок, которые могут принять участие в конкурсах. Алгоритм реализации этой идеи тот же: от смелого замысла и желания его реализовать, через упорный труд – к успеху. Содействие и помощь в организации с турецкой стороны – гарантируют.

Ольга Будник, Анкара–Стамбул

Фото автора

Первое фото: milligazete.com.tr

По материалам: Укринформ