Россиян заставили устанавливать на все новые компьютеры обязательные программы

28.09.2021 14:43

Укринформ

Правительство РФ внесло "Яндекс.Браузер" и антивирус "Лаборатории Касперского" в список программ, обязательных для предустановки на компьютерах, ноутбуках и системных блоках перед их продажей на территории России.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале нормативных актов, сообщает Укринформ.

Согласно документу, «Яндекс.Браузер» будет установлен на компьютерах с Windows, macOS и Linux, а Kaspersky Internet Security — только на компьютерах с первой из этих операционных систем. Это же распоряжение обязало производителей делать «Яндекс» поисковой системой по умолчанию. Требования вступят в силу с начала 2022 года.

Ранее обязательными для предустановки программами стал пакет офисных приложений "Мой офис" от компании "Новые облачные технологии", почти половина доли которой принадлежит "Лаборатории Касперского".

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, планшеты, компьютеры и "умные" телевизоры был принят в апреле прошлого года. Среди программ, ставших обязательными на смартфонах, — приложения Mail.ru Group, "Госуслуги", голосовой помощник "Маруся" и платёжная система "Мир". За реализацию техники без этих приложений продавцам грозят штрафы до 200 тысяч рублей ($2,8 тыс).

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В марте Apple согласилась частично исполнять требования нового закона. В корпорации заявили, что пользователям, активирующим устройства в России, будет предложено установить одобренный правительством РФ список программ, при этом они смогут отказаться от любой из них.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в 2020 г. одобрил применение санкций к 235 юридическим и 377 физическим лицам. Среди этих юрлиц, в частности, российские ООО "ВЭЙВ", "Мэйл.РУ ГРУПП", "Вконтакте", "Одноклассники", "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб", "Яндекс", Межгосударственная телерадиокомпания "Мир".

По материалам: Укринформ