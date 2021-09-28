Астронавт показал яркое северное сияние из космоса

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28.09.2021 14:02

Укринформ

Французский астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке сфотографировал северное сияние на высоте около 402 км над Землей с Международной космической станции.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Science Alert.

На фотографии Песке, которая стала одним из лучших изображений северного сияния, сделанных с МКС, видны зеленые ленты, которые развеваются над всей планетой, изгибаясь высоко в атмосфере у горизонта и переходя в пики красного света. Под красочными лентами над океаном кружат тучи.

«Еще одно северное сияние, но это особое, поскольку оно такое яркое. Полный месяц освещает теневую сторону Земли почти как дневной свет», — прокомментировал Песке.

Он не уточнил, где на планете были эти огни, и были они северным сиянием или южным полярным сиянием, пишет издание.

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Как отмечается, полярные сияния в целом являются результатом столкновения заряженных частиц Солнца с Землей. Частицы притягиваются к полюсам магнитным полем Земли, а затем взаимодействуют с частицами в нашей атмосфере. Этот поток солнечного ветра всегда омывает Землю, но иногда активность на Солнце вызывает большие выбросы частиц, вызывая потрясающие полярные сияния, подобные этому.

Тот, кто вращается вокруг Земли, скорее всего может увидеть эти огни. В частности первая туристическая команда SpaceX наблюдала их на орбите в начале этого месяца.

Коллега Песке, астронавт NASA Меган МакАртур рассказала, что полярное сияние также поразило ее.

«Я не была удивлена ​​полярными сияниями, но была поражена тем, насколько красиво они выглядят на самом деле и как здорово было увидеть это собственными глазами», — сказала она.

Песке и МакАртур должны вернуться на Землю в ноябре.

Как сообщал Укринформ, ранее в сентябре Томас Песке сфотографировал ночную Южную Африканскую Республику (ЮАР) с Международной космической станции.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ