Samsung отменил презентацию нового смартфона — СМИ

27.09.2021 11:15

Укринформ

Южнокорейская компания Samsung отменила презентацию нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 FE.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GizmoChina.

Соответствующее мероприятие было запланировано на середину октября, однако в компании решили отменить проведение этого ивента.

По данным СМИ, первой причиной может быть та, что предыдущий смартфон Galaxy Z Flip 3 стоимостью 999 долларов, который был представлен еще в августе, имеет хорошие показатели продаж.

Вероятной второй причиной отмены представления Galaxy S21 FE является нынешний кризис микросхем чипов в мире.

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GSM Arena отмечает, что смартфон Galaxy Z Flip3 уже продается с процессором Snapdragon 888 — таким же, который ожидался и в новом Galaxy S21 FE.

Пока неизвестно, планирует ли компания вообще в будущем представить Samsung Galaxy S21 FE.

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Как сообщал Укринформ, компания Meizu на осенней презентации продуктов представила обновленные флагманы Meizu 18s и Meizu 18s Pro.

По материалам: Укринформ