Samsung отменил презентацию нового смартфона — СМИ
Samsung отменил презентацию нового смартфона — СМИ
27.09.2021 11:15
Укринформ
Южнокорейская компания Samsung отменила презентацию нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 FE.
Как передает Укринформ, об этом сообщает GizmoChina.
Соответствующее мероприятие было запланировано на середину октября, однако в компании решили отменить проведение этого ивента.
По данным СМИ, первой причиной может быть та, что предыдущий смартфон Galaxy Z Flip 3 стоимостью 999 долларов, который был представлен еще в августе, имеет хорошие показатели продаж.
Вероятной второй причиной отмены представления Galaxy S21 FE является нынешний кризис микросхем чипов в мире.
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GSM Arena отмечает, что смартфон Galaxy Z Flip3 уже продается с процессором Snapdragon 888 — таким же, который ожидался и в новом Galaxy S21 FE.
Пока неизвестно, планирует ли компания вообще в будущем представить Samsung Galaxy S21 FE.
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Как сообщал Укринформ, компания Meizu на осенней презентации продуктов представила обновленные флагманы Meizu 18s и Meizu 18s Pro.
По материалам: Укринформ