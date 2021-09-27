Новый туристический космический полет Blue Origin запланирован на 12 октября
Новый туристический космический полет Blue Origin запланирован на 12 октября
27.09.2021 18:13
Укринформ
Обнародована дата нового туристического полета в космос корабля New Shepherd от компании Blue Origin: запуск запланирован на 12 октября этого года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Blue Origin.
Отмечается, что прямая трансляция запуска космического корабля начнется в 16:30 по киевскому времени 12 октября.
Корабль стартует с площадки в Западном Техасе.
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Также Blue Origin представила двух участников полета — Криса Бошуизена (соучредитель Planet Labs, врач, бывший инженер NASA) и Глена Де Вриса (заместитель директора Planet Labs по медико-биологическим наукам и здравоохранению, а также соучредитель Medidata).
Информация о двух других астронавтах пока что не разглашается.
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Как сообщал Укринформ, последний (восьмой) полет в космос ракеты New Shepard состоялся 26 августа. Также это была восемнадцатая космическая миссия для компании Blue Origin. Полет ракеты продолжался 10 минут 15 секунд, а максимальная скорость корабля достигла отметки в 3 592 км/ч.
По материалам: Укринформ