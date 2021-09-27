Новый туристический космический полет Blue Origin запланирован на 12 октября

27.09.2021 18:13

Укринформ

Обнародована дата нового туристического полета в космос корабля New Shepherd от компании Blue Origin: запуск запланирован на 12 октября этого года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Blue Origin.

Отмечается, что прямая трансляция запуска космического корабля начнется в 16:30 по киевскому времени 12 октября.

Корабль стартует с площадки в Западном Техасе.

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Также Blue Origin представила двух участников полета — Криса Бошуизена (соучредитель Planet Labs, врач, бывший инженер NASA) и Глена Де Вриса (заместитель директора Planet Labs по медико-биологическим наукам и здравоохранению, а также соучредитель Medidata).

Информация о двух других астронавтах пока что не разглашается.

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Как сообщал Укринформ, последний (восьмой) полет в космос ракеты New Shepard состоялся 26 августа. Также это была восемнадцатая космическая миссия для компании Blue Origin. Полет ракеты продолжался 10 минут 15 секунд, а максимальная скорость корабля достигла отметки в 3 592 км/ч.

По материалам: Укринформ