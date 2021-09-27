Google создал дудл в честь своего 23-летия — с праздничным тортом
Google создал дудл в честь своего 23-летия — с праздничным тортом
27.09.2021 13:16
Укринформ
Компания Google создала новый дудл в честь своего 23-летия, которое известный в мире поисковик отмечает сегодня, 27 сентября.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Newsweek.
Поисковая система была разработана в 1998 году двумя компьютерными учеными Сергеем Брином и Ларри Пейджем.
Отмечается, что сначала поисковик был назван Backrub. Затем его переименовали в Google, и его новое название отображало миссию поисковой системы «упорядочить мировую информацию и сделать ее общедоступной и полезной».
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Сам дудл показывает праздничный торт с посыпкой, свечой и цифрой 23, а также буквы Google, украшенные кремом.
Как сообщал Укринформ, 24 августа компания Google поздравила украинцев с 30-летием Независимости с помощью стилизованного изображения казацкой чайки, созданного с использованием традиционных цветов украинского флага и тризуба.
По материалам: Укринформ