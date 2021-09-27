Google создал дудл в честь своего 23-летия — с праздничным тортом

Google создал дудл в честь своего 23-летия — с праздничным тортом

27.09.2021 13:16

Укринформ

Компания Google создала новый дудл в честь своего 23-летия, которое известный в мире поисковик отмечает сегодня, 27 сентября.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Newsweek.

Поисковая система была разработана в 1998 году двумя компьютерными учеными Сергеем Брином и Ларри Пейджем.

Отмечается, что сначала поисковик был назван Backrub. Затем его переименовали в Google, и его новое название отображало миссию поисковой системы «упорядочить мировую информацию и сделать ее общедоступной и полезной».

Читайте также: Google запустил в Японии сервис новостного контента

Сам дудл показывает праздничный торт с посыпкой, свечой и цифрой 23, а также буквы Google, украшенные кремом.

Как сообщал Укринформ, 24 августа компания Google поздравила украинцев с 30-летием Независимости с помощью стилизованного изображения казацкой чайки, созданного с использованием традиционных цветов украинского флага и тризуба.

По материалам: Укринформ