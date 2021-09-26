NASA готовится к запуску самого мощного спутника в серии Landsat
NASA готовится к запуску самого мощного спутника в серии Landsat
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26.09.2021 15:36
Укринформ
Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует запуск ракеты Atlas V c мощнейшим спутником Landsat 9 в понедельник, 27 сентября.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте NASA.
«Старт на борту ракеты Atlas V 401 United Launch Alliance запланирован на понедельник, 27 сентября 2021 года, с космического стартового комплекса 3 на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии», — говорится в сообщении.
В начале сентября NASA перенесло запуск спутника Landsat 9 в связи с нехваткой жидкого азота. Первоначально запуск Landsat 9 был запланирован с космодрома в Калифорнии на 16 сентября.
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Спутник является частью программы Landsat по получению спутниковых снимков планеты. Первый из аппаратов серии Landsat запустили в 1972 году, а последний (восьмой) стартовал в феврале 2013 года.
Фото: USSF 30th Space Wing/Chris Okula
По материалам: Укринформ