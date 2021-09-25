Двухмиллиардный iPhone, космическая музыка, и транспорт будущего — недельный технодайджест

25.09.2021 11:56

Укринформ

На этой неделе ученые из NASA смогли превратить космические фото в музыку, Apple продала двухмиллиардный iPhone, а Twitter разрешил отправлять блогерам донаты. Кроме того, Китай запретил любые операции с криптовалютами, в Греции начали тестировать дроны для доставки лекарств, а в Британии создали батарею, способную заряжаться за 90 секунд.

Космос

Корабль с гражданской миссией Inspiration4 успешно приводнился у Флориды

Корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, впервые в истории управлялся полностью гражданским экипажем, вернулся в субботу на Землю, приводнившись, как и было запланировано, в Атлантическом океане у побережья Флориды, США.

Подготовка экипажа Inspiration 4 к приводнению началась за несколько часов до выхода космического аппарата на орбиту снижения. Корабль вошел в атмосферу Земли примерно в 19 часов по восточноамериканскому времени. Система торможения и приводнения отработали в штатном режиме.

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В Юпитер врезался неизвестный космический объект

Астрономы-любители зафиксировали новый случай столкновения Юпитера с неизвестным космическим телом.

Вечером 13 сентября астрономы-любители из Бразилии и Германии зафиксировали яркую вспышку, которая, вероятно, стала следствием столкновения неизвестного космического объекта с Юпитером.

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Спутники Starlink обеспечат космонавтов бесплатным Wi-Fi

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковый интернет-сервис Starlink корпорации Space Exploration Technologies Corp. вскоре обеспечит подключение к Интернету для космических путешественников и астронавтов.

Сейчас Starlink находится в стадии бета-тестирования, но скоро оно закончится, и сервис будет готов к эксплуатации.

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Hubble показал яркое шаровое скопление в созвездии Змееносец

Телескоп Hubble сделал благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 и камере Advanced Camera for Surveys фотографию шарообразного звездного скопления ESO 520-21 (Palomar 6), которое находится в созвездии Змееносец.

Фото: ESA/Hubble and NASA, R. Cohen

Сам космический объект расположен недалеко от центра Млечного Пути, в районе, где межзвездный газ и пыль поглощают звездный свет и делают наблюдения сложнее.

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Астроном открыл новую комету, которая пролетает между Марсом и Сатурном

Американский астроном Каспер Вирчос из города Тусон, штат Аризона, обнаружил новую комету в космосе.

Отмечается, что это произошло еще на прошлой неделе во время работы в астрономической обсерватории Маунт-Леммон (Аризона), однако публично стало известно только сейчас.

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Китай запустил космогрузовик «Тяньчжоу-3»

Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA) заявила о запуске в космос грузового корабля «Тяньчжоу-3», который доставит необходимые материалы для продолжения строительства первой космической станции КНР в космосе.

Китай запустил в космос грузовой корабль «Тяньчжоу-3» / Фото: Xinhua

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Long March-7 Y4 состоялся 20 сентября из космодрома Центра запуска спутников Вэньчан, на острове Хайнань.

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NАSА выбрало место посадки для миссии лунохода

NАSА отправит роботизированный вездеход на поиски водяного льда возле кратера на Южном полюсе Луны.

Фото: NАSА

В 2023 году вездеход размером с машинку для гольфа приземлится возле западного края кратера Нобиле шириной 73 км, который почти постоянно находится в тени.

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В NASA смогли превратить космические фото в музыку

Ученые из NASA в рамках одного из своих уникальных проектов сумели преобразовать изображения звезд, собранные телескопами, в приятную музыку.

Этот проект "ультразвучания" под руководством рентгеновской обсерватории NASA и программы Universe of Learning преобразует в звук молчаливые визуальные данные из самых мощных телескопов мира.

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Пилот гражданской миссии сняла Землю через иллюминатор Crew Dragon

Экипаж гражданской миссии Inspiration 4 снял видео невероятного вида на Землю через куполообразное окно космического корабля Crew Dragon.

90-секундное видео сняла пилот гражданской миссии Сиан Проктор. На видео появляются другие члены экипажа — Хейли Арсено, Крис Семброски и Джаред Айзекман, которые медленно поднимают крышку с купола. После этого перед астронавтами открылся вид на Землю с высоты 590 км, что выше, чем когда-либо летал Crew Dragon. Высота орбиты МКС составляет около 400 км.

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ІТ и гаджеты

Apple выпустила обновление операционной системы

Компания Apple выпустила официальные обновления операционной системы для iPhone, iPad и Apple Watch — iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8.

Среди основных изменений в iOS 15 — новая функция распознавания текста на фото Live Text, редизайн уведомлений (набор режимов концентрации Фокус) и браузера Safari, а также обновление приложений (FaceTime, «Карты», «Погода», «Фото», «Кошелек» , «Камера» и «Сообщения»).

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Apple хочет «научить» iPhone выявлять депрессию и детский аутизм

Американская компания Apple работает над разработкой нескольких новых функций, которые будут доступны на будущих iPhone.

Компания ищет пути для выявления депрессии и снижения когнитивных функций у пользователей.

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Минобороны Литвы советует избавиться от китайских смартфонов

Министерство обороны Литвы рекомендовало избегать покупки китайских мобильных смартфонов и избавиться от приобретенных ранее из-за встроенной возможности цензуры и уязвимости безопасности.

В литовском ведомстве проверили смартфоны трех китайских производителей — Huawei P40, Xiaomi Mi 10T и OnePlus 8T. В результате исследования у первых двух были обнаружены встроенные элементы цензуры и уязвимости безопасности.

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Гаджеты могут замедлить развитие словарного запаса ребенка

Согласно исследованию, проведенному в Университетской больнице Тампере (Финляндия), чем дольше ребенок с родителями проводил время у экрана, тем медленнее развивался его словарный запас.

Ученые изучали детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. В исследовании приняло участие 1 667 семей.

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Зеленский обговорил с президентом Microsoft проекты в Украине

Президент Владимир Зеленский обсудил с главой корпорации Microsoft Брэдом Смитом вопрос построения инфраструктуры для облачных сервисов в Украине.

Фото: ОП

«Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины», — отметил Зеленский.

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Realme представила смартфон с тройной камерой и быстрой «зарядкой»

Китайская компания Realme представила новый смартфон Realme GT Neo2.

В самом смартфоне установлен 16,8-сантиметровый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Частота обновления экрана равна 120Гц.

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В Украине прошел первый саммит Национального кластера кибербезопасности

В столице состоялся первый саммит Национального кластера кибербезопасности с участием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при СНБО и Американского фонда гражданских исследований и развития (CRDF Global).

Целью саммита стало подведение промежуточных итогов работы Национального кластера кибербезопасности за первое полугодие 2021 года и формирование планов взаимодействия с международными партнерами на 2021-2022 годы.

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Meizu представила новые флагманские смартфоны

Компания Meizu на осенней презентации продуктов представила обновленные флагманы Meizu 18s и Meizu 18s Pro.

Как отмечается, оба устройства оснащены мощным процессором Qualcomm — Snapdragon 888 Plus, который по сути является "разогнанной версией и без того сверхбыстрого чипа Snapdragon 888".

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ЕС планирует перевести смартфоны и планшеты на единую «зарядку»

Европейская комиссия объявила сегодня о намерении перевести все зарядные устройства для наиболее распространенных бытовых электронных приборов, включая мобильные телефоны, планшеты, наушники и т.д — на единый порт USB-C.

«Еврокомиссия занимается этой темой уже более 10 лет, и все это время мы выступаем за внедрение одного зарядного устройства… С 2009 года Еврокомиссия смогла добиться перехода от 30 различных моделей зарядных устройств до всего трех, что уже является большим прогрессом. Сейчас мы решили двигаться дальше и выступили с законодательными предложениями, которые содержат три цели — предоставить больше свободы в использовании устройств, сделать их менее ценными, и одновременно — насколько это возможно, сократить количество электронных отходов», — сказал Еврокомиссар.

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У Facebook меняется топ-менеджер по технологиям

Главный директор по технологиям компании Facebook Inc Майк Шрепфер объявил, что покинет этот пост в следующем году.

Пока что Шрепфер, который работает в Facebook с 2008 года, остается в компании на условиях частичной занятости. Он продолжит развивать проекты в области искусственного интеллекта и привлекать новых талантливых технических сотрудников.

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Apple продала двухмиллиардный iPhone

Компания Apple за всё время существования iPhone продала уже 2 миллиарда гаджетов.

Apple не устраивала никаких специальных мероприятий по этому поводу.

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Twitter разрешил отправлять блогерам донаты

Социальная сеть Twitter разрешила пользователям отправлять донаты (денежные переводы) блогерам, даже в биткоинах.

На этой неделе функция станет доступной для всех пользователей операционной системы iOS, но соцсеть пообещала её сделать также доступной и для пользователей Android в течение нескольких недель.

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Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали российские штрафы

Twitter, Facebook и WhatsApp оспорили в апелляционной инстанции штрафы, назначенные им российским судом за нарушение законодательства о локализации данных россиян на территории РФ.

"Апелляционные жалобы на решение мирового суда в отношении WhatsApp, Twitter, Facebook поступили в Таганский суд Москвы", — сообщили в суде.

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Китай запретил любые операции с криптовалютами

По решению центрального банка Китая, торговлю биткоинами и другими криптовалютами будут считать преступлением.

«Бизнес, связанный с виртуальными валютами, считается незаконной финансовой деятельностью», — заявили в Народном банке Китая.

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Роботы и искусственный интеллект

В NASA представили новые функции 3D-модели марсохода Perseverance

В лаборатории NASA представили новые функции 3D-модели марсохода Perseverance, сделанной на 3D-модели марсианского ландшафта реальных изображений планеты. Теперь эта модель имеет новые веб-инструменты, позволяющие посетителям приобщиться к исследованию Марса, передает Укринформ со ссылкой на NASA.

Первый интерактивный веб-инструмент называется «Исследуйте с Perseverance» и позволяет двигаться вместе с марсоходом так, будто вы стоите на поверхности Марса.

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Марсоход NASA сделал новое селфи на Красной планете

Марсоход Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сделал новую фотографию на Красной планете.

Отмечается, что сама фотография была сделана Perseverance после того, как марсоход смог взять два образца марсианского грунта на Красной планете.

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В Греции начали тестировать дроны для доставки лекарств

Власти греческого города Трикала начали тестировать дроны для доставки лекарств в отдаленные регионы.

Красный дрон с четырьмя роторами пролетел 3 километра из Трикала, расположенного на северо-западе Греции, в Лептокарию.

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У вертолета Ingenuity начались сложности из-за смены времен года на Марсе

Мини-вертолет NASA Ingenuity столкнулся со сложностями перед 14-м полетом на Марсе, поскольку разреженный воздух планеты делает такие полеты все более сложными.

По словам членов команды, 14-й полет вертолета, который может произойти в любой день, является простой задачей по сравнению с некоторыми предыдущими разведывательными полетами.

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Наука

Ученые назвали главную причину рака поджелудочной железы

Возникновение рака поджелудочной железы провоцируют воспалительные процессы в ней.

В новом исследовании на мышах ученые выяснили, что клетки поджелудочной железы умеют восстанавливаться, когда подвергаются воздействию воспалительного процесса. Это помогает органа избегать панкреатита, но при этом может стать причиной образования злокачественной опухоли.

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ВОЗ рекомендует от коронавируса коктейль из антител для «нетяжелых» пациентов

Всемирная организация здравоохранения рекомендует коктейль из антител для лечения от COVID-19 пациентов в нетяжелом состоянии.

Рекомендованный метод лечения предусматривает использование двух препаратов с антителами – касиривимаб и имдевимаб.

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В Британии создали батарею, способную заряжаться за 90 секунд

Компании Mahle Powertrain и Allotrope Energy разработали литий-углеродный аккумулятор, который можно зарядить всего за 90 секунд.

Отмечается, что новая батарея имеет срок службы более чем 100 тысяч циклов перезарядки.

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Ученые впервые синтезировали крахмал из углекислого газа

Китайские ученые первыми в мире разработали метод искусственного синтеза крахмала из двуокиси углерода.

Результаты исследований, проведенных Тяньцзиньским институтом промышленной биотехнологии при Академии наук Китая, были опубликованы в пятницу в журнале Science.

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Автомобили

Автономный и «противовирусный»: каким будет общественный транспорт будущего

Дизайнер из Детройта Йонхо Чон продемонстрировал свой взгляд на будущее, в котором сохранения социального дистанцирования в транспорте имеет первостепенное значение.

Фото: behance.net

Коронавирусная инфекция за последний год внесла коррективы в привычный образ жизни. О последствиях приходится задумываться не только врачам, но и инженерам и дизайнерам.

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Honda станет первым в Японии производителем, который будет продавать авто онлайн — СМИ

Компания Honda станет первым японским производителем автомобилей, который начнет в стране продажи новых автомобилей онлайн.

По информации СМИ, Honda намеревается уже в следующем месяце запустить сайт, через который будут выполняться все операции по продаже, в том числе оценка, заключение контракта и процедуры проверки для предоставления займов.

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Первый турецкий электрокар представили на выставке в Стамбуле

Первый турецкий электрокар демонстрируют на выставке аэрокосмической техники и технологий TEKNOFEST в Стамбуле.

«На нашем стенде представлено это умное устройство, которое уже больше, чем просто автомобиль, поскольку при разработке применяются сверхновые технологии. Также представляем аккумулятор нового поколения — электрическое умное устройство, действительно технологический продукт», — рассказал на презентации стенда генеральный директор компании разработчик и производитель Automobile Enterprise Group TOGG Мехмет Гюрджан Каракаш.

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В Стамбуле представили летающий электрокар

Летающий электрокар «Джезире» (Ceziri) разработки турецкой компании Baykar Makina представили на выставке аэрокосмической техники и технологий TEKNOFEST в Стамбуле.

«Мы рассматриваем эту разработку как такую, которая в будущем может сделать каждого из нас пилотом… В настоящее время величайшей революцией массового производства в автомобильной промышленности является появление электромобилей, над чем сегодня работает и TOGG (разработчик первого турецкого электрокара — ред.). Революционным является и появление разумных автомобилей. Продвижение идет в направлении разумных летающих автомобилей, немало стартапов в мире работают над этим», — сказал на презентации технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар.

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Шведская компания Volvo сменила логотип

Шведская автомобилестроительная компания Volvo сменила логотип на более минималистичный.

Отмечается, что компания не выпускала никаких пресс-релизов и громких анонсов, а просто изменила изображение логотипа на глобальных сайтах и ​​в социальных сетях бренда.

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Первое фото: behance.net

По материалам: Укринформ