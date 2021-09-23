Минобороны Литвы советует избавиться от китайских смартфонов

22.09.2021 18:15

Укринформ

Министерство обороны Литвы рекомендовало избегать покупки китайских мобильных смартфонов и избавиться от приобретенных ранее из-за встроенной возможности цензуры и уязвимости безопасности.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

В литовском ведомстве проверили смартфоны трех китайских производителей — Huawei P40, Xiaomi Mi 10T и OnePlus 8T. В результате исследования у первых двух были обнаружены встроенные элементы цензуры и уязвимости безопасности.

"Наша рекомендация — не покупать новые китайские телефоны и быстрее избавиться от уже купленных", — сказал заместитель министра обороны Маргирис Абукявичюс, представляя отчет Национального центра кибербезопасности.

Как выяснилось, флагманские смартфоны, продаваемые в Европе китайским технологическим гигантом Xiaomi, имеют встроенную способность выявлять и цензурировать такие термины, как "свободный Тибет", "да здравствует независимость Тайваня" или "движение за демократию".

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В отчете отмечается, что данные возможности программного обеспечения телефона Xiaomi Mi 10T 5G были выключены для региона ЕС, но их можно включить удаленно в любое время.

В отчете указывается, что список терминов, которые могут быть цензурированы системными программами телефона Xiaomi, включает 449 терминов на китайском языке и постоянно обновляется.

В отчете Национального киберцентра также отмечается, что телефон Xiaomi направляет зашифрованные данные об использовании телефона на сервер в Сингапуре.

Также была обнаружена уязвимость безопасности в смартфоне P40 5G китайской компании Huawei.

Кроме того, как пишет Delfi, Национальный центр кибербезопасности объявил, что в случае, если официальный магазин мобильных приложений Huawei не находит приложение, которое ищет пользователь, то он автоматически перенаправит его в сторонние интернет-магазины. Часть приложений, предлагаемых в таких интернет-магазинах, распознаются антивирусами как вредоносные или зараженные.

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Компания Xiaomi не ответила на запрос журналистов прокомментировать эту информацию.

Представитель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в Литве во вторник опроверг претензии ведомств страны по поводу пробелов в кибернетической безопасности, заявив, что данные потребители не обрабатываются вне смартфона.

Как сообщал Укринформ, отношения между Литвой и Китаем обострились после того, как в июле власти Литвы официально разрешила Тайваню открыть свое представительство в стране. Поэтому МИД Китая отозвал своего посла из Вильнюса, позже аналогичный шаг сделало МИД Литвы.

Китай настаивает, чтобы все страны, с которыми он имеет дипломатические отношения, придерживались принципа "одного Китая". Это, кроме прочего, означает, что они не должны устанавливать межгосударственные отношения с Тайванем, который Пекин считает своей обособленной провинцией.

По материалам: Укринформ