В Китае испытали беспилотный дирижабль с поддержкой 5G

В Китае испытали беспилотный дирижабль с поддержкой 5G

15.09.2021 13:02

Укринформ

Беспилотный гелиевый дирижабль, оснащенный базовой станцией 5G, успешно завершил испытательный полет в Юго-Западном Китае.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Дирижабль предназначен для предоставления услуг связи в случае необходимости экстренного спасения и ликвидации последствий стихийных бедствий в будущем.

Дирижабль "5G Cloud One", оснащенный базовой станцией 5G, пролетел на высоте 300 метров над землей, проходя различные тестовые испытания в Чусюн-Ийском автономном округе провинции Юньнань, где нередки стихийные бедствия, такие как оползни, селевые потоки и наводнения.

С полезной нагрузкой более 200 кг и площадью покрытия сигнала до 100 квадратных километров дирижабль может находиться в воздухе более 15 дней и выдерживать сильные ветры.

Дирижабль, основанный на инновационных технологиях связи 5G, может эффективно компенсировать недостатки традиционных методов связи в чрезвычайных ситуациях, такие как медленная передача данных и ограниченное покрытие, сказал инженер Юньнаньского филиала China Mobile Чэнь Говэй.

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Дирижабль совместно разработан Юньнаньским филиалом China Mobile, Юньнаньским инновационным институтом при Пекинском университете авиации и космонавтики (Beihang University) и компанией Huawei Technologies Co., Ltd.

По материалам: Укринформ