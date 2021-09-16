Microsoft разрешила заходить в аккаунты с помощью отпечатка вместо пароля

Microsoft разрешила заходить в аккаунты с помощью отпечатка вместо пароля

16.09.2021 14:09

Укринформ

Компания Microsoft разрешила пользователям заходить в свои аккаунты без использования пароля.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что взамен пользователям предлагается применять приложение по считыванию отпечатков пальцев и распознавания лица.

Новая функция станет доступной для всех пользователей «в течение нескольких недель».

В компании уверены, что такой шаг сделает аккаунты пользователей более защищенными.

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«Слабые пароли являются началом для большинства атак на корпоративные и частные учетные записи. Каждую секунду происходит 579 кибератак для получения паролей — это 18 млрд ежегодно», — заявила представительница Microsoft Васу Яккал.

Сообщается, что пользователям и дальше будет разрешено входить в свои аккаунты с помощью пароля.

По материалам: Укринформ